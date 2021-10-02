Kıbrıs’ta doğup büyüyen ve sanat çalışmalarıyla bilinen İpek Amber, ilk single çalışması ile müzikseverlere merhaba diyor.

Lefkoşa’da doğup Gazimağusa’da büyüyen, eğitimini, hayatını adadığı müzik üzerine yapan genç ve başarılı solist İpek Amber, söz ve müziği Mustafa Kemal Çelik’e, düzenlemesi Ziya Başkal’a ait olan ‘Sen Mi Yarattın?’ adlı şarkıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Arpej Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan single çalışmasının klibini, eserin sahibi yönetmen Mustafa Kemal Çelik çekti.

Solo müzik çalışmalarının yanı sıra, diğer yandan müzik öğretmenliğine de devam eden İpek Amber, önceden Kıbrıs’ta çocuklar için müzik projeleri de hayata geçirdi, çocuk şarkıları besteledi ve müziğin eğitim ayağıyla ilgili daha birçok etkinlik içinde yer aldı. Kıbrıs’ta yayın yapan televizyon kanallarından BRTK ve Kanal T de programlar da yapmış olan Amber şu sıra solo eserler üretme çalışmalarına devam ediyor.

KIBRIS’TAN BİR MERHABA “MÜZİĞİN SINIRI YOK”

9 yaşında piyano çalmaya başlayan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun olan, müzik öğretmenliğinin dışında sahne çalışmalarıyla da Kıbrıs’ta tanınan yorumcu İpek Amber ilk single çalışması için: “Yıllardır yapmak istediğim çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Müziğimin herkese ulaşması, beğenilmesi dileğim. Müziğin sınırı yok; müzik, insanları buluşturan, iyileştiren, geliştiren evrensel bir deneyimdir diyebilirim.” Dedi.

Kendi bestelediği ve seslendirdiği “Sessiz Gidiş” adlı şarkıyla KKTC’de katıldığı şarkı yarışmasında birincilik ödülü alan ve bu şarkıyla ülkesini 3. Türkvizyon Şarkı Yarışması’nda temsil eden İpek Amber, oyunculuğa da devam etmiş ve bir çok tiyatro oyunuyla KKTC’nin ilk uzun metrajlı filmi Anahtar’da da rol almıştır.

Yeni teklisi ‘Sen Mi Yarattın?’la adından çokça söz ettirecek olan başarılı sanatçı İpek Amber sanatla üretmeye devam ediyor.

KLİBİ YOUTUBE NETD MÜZİK KANALINDA YAYINDA:

https://www.youtube.com/watch?v=A26rCkOMiRA

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02/10/2021 20:50