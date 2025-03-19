İpek Amber LTB Orkestrası eşliğinde Gül Kokulu Şarkılar konseri gerçekleştirdi

İpek Amber Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde Gül Kokulu Şarkılar konseri gerçekleştirdi.

18 Mart Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserin ilham kaynağı Amber’in iki yıl önce kaybettiği annesi Gülsen Amber’in ismiyle özdeşleşen “Gül” kelimesi ve bu kelimenin geçtiği şarkılar oldu. Annesinin kaybı sonrasında, bu şarkılarla duygusal bir bağ kuran Amber, bu projeyi Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdi.

Erkan Dağlı ve Derviş İşgüzar'ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı konserin şefliğini Oskay Hoca üstlendi.

Konseri annesine ithaf eden İpek Amber'in Gül Kokulu Şakılar konseri çok yoğun ilgi görürken konser boyunca duygusal anlar yaşandı.