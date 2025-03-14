İpek Amber'den Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde "Gül Kokulu Şarkılar" konseri.

18 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan konserin ilham kaynağı, Amber’in annesi Gülsen Amber’in ismiyle özdeşleşen “Gül” kelimesi ve bu kelimenin geçtiği şarkılar oldu. Annesinin kaybı sonrasında, bu şarkılarla duyusal bir bağ kuran Amber, bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi. “Gül Kokulu Şarkılar” konseri, Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek.

Konserde, Erkan Dağlı ve Derviş İşgüzar da konuk sanatçı olarak sahne alacak. Şefliğini Oskay Hoca’nın üstlendiği konser, 18 Mart Salı günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Konseri annesine ithaf eden İpek Amber'in Gül Kokulu Şakılar konseri ücretsiz olarak dinleyicilerle buluşacak.

Şef: Oskay Hoca

Konuk Sanatçılar: Erkan Dağlı & Derviş İşgüzar

Tarih: 18 Mart Salı, 20:00

Yer: Atatürk Kültür Merkezi (LTL Karşısı)

Ücretsiz