İpek, cezaevine gönderildi

Girne’de eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aşkın İpek bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne yargıç Meltem Dündar huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, mesele ile ilgili olguları aktardı. Kesat, 3 Mart tarihinde saat 20.00 raddelerinde Girne Salih Miroğlu Caddesi Ene apartmanı no:3 numaralı ikametgahı içerisinde aracı hızlı sürdüğü gerekçesi ile tartıştığı eşi F. İ yi boğazını sıkıp, ağzına yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Kesat, müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini, zanlının da aynı gün tutuklandığını belirtti.

Kesat, zanlının 2017 yılında yine darp suçu işlediğini ancak şikayetin ileri götürülmediğini belirtti. Kesat, zanlının 2018 yılında da uygunsuz hal ve tavır suçlarını işlediğini söyledi. Zanlının TC vatandaşı, 2 çocuk babası olduğunu kaydeden Kesat, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının geçmişte benzer suç işlemesini de dikkate alarak zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

04/03/2020 19:09