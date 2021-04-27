İpek Koza Festivali 1-2 Mayıs'ta online gerçekleşecek

16’ncı İpek Koza Festivali bu yıl 1 - 2 Mayıs tarihlerinde sosyal medya üzerinden gerçekleşecek.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde bu yıl da sosyal medya üzerinden gerçekleşecek festivalle ilgili olarak Girne Belediyesi hizmet binasında basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir katıldı.

Basın toplantısında konuşan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir etkinliğin pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirileceğini kaydetti.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ise, sosyal medya üzerinden de olsa festivalin renkli ve güzel bir programla hayat bulacağını ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise salgın nedeniyle geçen sene olduğu gibi festivali sosyal medya üzerinden gerçekleştireceklerini belirtti.

15 aydır dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle festival gibi organizasyonların tüm dünyada askıya alındığını dile getiren Güngördü festivalin kesintiye uğramaması için, konsept değişikliğine giderek sosyal medya üzerinden gerçekleştirme kararı aldıklarını kaydetti.

Güngördü konuşmasının sonunda festivalin içeriğiyle ilgili bilgi vererek, festivalin bu günlere gelmesine emek veren herkese teşekkür etti.

Girne Belediyesi’nin facebook hesabı üzerinden takip edilebilecek festival programı şöyle:

“1 Mayıs 2021 Cumartesi:

17.00 Festival Açılış Konuşmaları

Nidai Güngördü (Girne Belediye Başkanı)

Niyazi Engin (Beylerbeyi Muhtarı)

Doğan Sahir (Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri)

17.30 Konser: Grup Otantik

18.00 Dut Ağacının Önemi ve Meyvesinin Kurutulması (Uygulamalı)

Sunum: Mehmet Atak Ziraat Yüksek Mühendisi

18.30 İpek Kozasından El İşi Çalışmaları

İlknur Soysal (Koza El Sanatları Sanatçısı)

19.00 Kısa Tanıtım Filmi: Bellapais Manastırı

Video Prodüksiyon: Mehmet Sökmen

19.30 İpekböceği’nin Yolculuğu

Ballapais’te İpek Böceği ve Koza Üretim Çalışmaları: Mustafa Küçük

20.00 Kıbrıs Edebiyatında ve Efsanelerde ‘Bellapais’

Sunum: Prof. Doç. Dr. Şevket Öznur

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı - YDÜ Öğretim Görevlisi

20.30 Şiir Dinletisi: Dr. Turgay Akalın (Şair), Altay Burağan (Şair)

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği

21.00 Klasik Müzik Konseri: Rüya Taner İzmir Devlet Opera Orkestrası İle

2 MAYIS 2021 Pazar

14.00 Halk Dansları Gösterisi: Girne Genç Sanatseverler Derneği

14.30 Kültürel ve Yerli Geleneklerle Sürdürülebilir Turizm

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü

15.00 Karikatür Sanatıyla Dünyaya: Anlatı ve Karikatür Sergisi

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri

Serhan Gazioğlu, Hüseyin Çakmak, Musa Kayra, Selen Selışık

15.30 Söyleşi (Yeşil Barış Hareketi Zoom Etkinliği Arşiv Yayın)

Dut Ağaçlarından Koza El İşlerine

Katılımcılar:

Ergün Bey (Araştırmacı-Çevre Bilimci), Bengül-Benal Cicibaba (İpek Böceği ve Koza El İşleri Üreticisi), Vijdan Karagözlü (İpek Kozası El İşleri Üreticisi), Şenay Ekingen (El Sanatları Üreticisi-Pazarlamacısı), Kani Kanol (Hasder Halk Sanatları Vakfı Başkanı),

Zekai Altan (Eko Turizmci-Araştırmacı Yazar), Ersun Aytaç (EzKoop Genel Sekreteri)

16.00 Çamurdan Heykele: Şenol Özdevrim Sanatçı - KAÜ Öğretim Görevlisi

17.00 Tiyatro Gösterimi: Çökme Tehlikesi Var Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su

19.00 Fotoğraf Sergisi: Kıbrıs’ta Orkideler

Erkan Çelikeri Fotoğraf Sanatçısı

20.00 Konser: Cahit Kutrafalı”

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27/04/2021 14:26