İpekay’dan “Sporumuza köprü ol” projesine destek!

Hasan Sapsızoğlu, “Sporumuza köprü ol” projesine destek bulmak için İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler'e ziyarette bulunurken, desteğinden dolayı Mehmet Özler'e teşekkür etti

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09/06/2021

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İpekay’dan “Sporumuza köprü ol” projesine destek!

KKTC Cimnastik Federasyonunun başlattığı “Sporumuza köprü ol” projesi devam ederken, proje katkılar da sürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Sporumuza köprü ol” projesine destek bulmak için İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler'e ziyarette bulundu. Hasan Sapsızoğlu ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:

“”Sporumuza köprü ol” projemiz kapsamında İpekay LTD Direktörü Mehmet Özler'e ziyarette bulunarak sporumuz ve projelerimiz hakkında sohbet etme fırsatı bulduk.

Sporumuza destek ol projemize destek olarak çocuklarımıza verdikleri değer ve önem için başta İpekay direktörü Mehmet Özler olmak üzere tüm İpekay ailesine, Cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

 

 

09/06/2021 17:39
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TAGS: İpekay’dan “Sporumuza köprü ol” projesine destek!, haberkibris,
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