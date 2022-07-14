iPhone 12 ile iPhone 13 satışları o ülkede yasaklandı

Apple’ın sadece en büyük rakibi Samsung ile davalık olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Üstelik Apple yalnızca akıllı telefon veya tablet gibi ürün bazlı pazarlarda değil, işletim sistemi ve patent gibi gayri maddi haklar konusunda da çok sayıda dava dosyasının olduğunu bilmenizi isteriz.

İşte bu türden davaların birinin görüldüğü Kolombiya mahkemesi oldukça enteresan bir karara imza attı. Buna göre, bir süredir Ericsson ile giriştiği 5G teknolojileri patent hakkı ihlali davası sonuçlanan Apple, Kolombiya mahkemeleri tarafından haksız bulunarak Ericsson’a yapması gereken patent ödemelerini yapmadığına karar verdi.

Söz konusu karara tedbir koydurarak Apple’ın Ericsson’a karşı ikinci bir dava açmasının da önünü kapayan mahkeme, ülke genelinde satılan ve 5G teknolojisiyle uyumlu olan iPhone 12 ve iPhone 13’lerin ithalatını yasakladı.

Bununla da yetinmeyen mahkeme, hali hazırda stoklarda bulunan iPhone 12 ve iPhone 13’lerin satışı için yapılması gerekebilecek her tür reklam, ilan, afişin de kullanımını yasakladı. Yani Apple bundan sonra Kolombiya’ya iPhone 12 ve iPhone 13 ithal edemeyeceği gibi, eldeki cihazlarını da herhangi bir reklam çalışması yapmadan satmak zorunda kalacak.

Her ne kadar Kolombiya pazarı Apple için çok önemli bir alan olmasa da, yine de 5G konusunda haksızlığı kanıtlanan Amerikalı teknoloji devinin Ericsson karşısında mağlubiyeti kabul etmekten başka çaresi de kalmamış oldu.

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14/07/2022 14:07