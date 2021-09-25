iPhone 13 satışta: Dünyanın dört bir yanında Apple tutkunları yeni iPhone için kuyruğa girdi

iPHONE 13 İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Rusya’dan Çin’e Avustralya’dan İngiltere’ye dünyanın her yerinde kalabalıklar, Apple mağazalarının önünde dün yeni piyasaya sunulan iPhone 13’ü ilk satın alanlardan biri olmak için sıraya girdi.

EYLÜL AYINDA TANITILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 13 serisindeki yeni modeller tanıtılmış; iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max modellerinin yer aldığı duyurulmuştu.

2.5 SAAT FAZLA PİL ÖMRÜ

Yeni iPhone 13 seramik ön yüzünün yanında yüzde 47 daha fazla ışık yakalayabilen gelişmiş kamera sistemi ve iPhone 12’den 2 buçuk saat daha fazla pil ömrüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

DÜNYADA iPHONE FİYATLARI

Apple'ın iPhone 13 serisindeki modellerin fiyatları ise şöyle:

- iPhone 13 mini 699 dolar

- iPhone 13 799 dolar

- iPhone 13 Pro 999 dolar

- iPhone 13 Pro Max ise 1099 dolar

iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin fiyatlarının geçen yıl satışa sunulan iPhone 12 ve iPhone 12 mini ile aynı olduğu görüldü.

'SOSYAL MESAFELİ' ALIŞVERİŞ

Karantinanın ve sosyal mesafe kurallarının geçerli olduğu Avustralya’da ise müşteriler başkent Sidney’deki Apple Store önünde sosyal mesafeye dikkat ederek uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürdü.

ÖN SİPARİŞ SONRASI TESLİMAT

Karantina kuralları gereğince mağazadan alışveriş yapma imkanları olmayan müşteriler, önceden sipariş ettikleri ürünleri gelip aldılar.

iPHONE TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATILACAK?

Yeni iPhone 13, 1 Ekim tarihinden itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

Tüketiciler,

iPhone 13 Mini'ye 10 bin 999 liradan,

iPhone 13'e 11 bin 999 liradan,

iPhone 13 Pro'ya 15 bin 99 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

PERFORMANS-DENEYİM İYİLEŞTİRMESİ ÖNE ÇIKIYOR

Yeni iPhone 13, Apple’ın tasarımda çok fazla değişikliğe gitmediği ama cihazın performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirdiği bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

Yenilenen özellikler arasında yer alan yüz tanıma (Face ID) bölümünün, iPhone 12’den yüzde 12 daha küçük olduğu görülüyor.

A15 BİYONİK ÇİP

Yeni çıkan cihaz Apple’ın yeni A15 biyonik çipiyle güç sağlıyor, yüzde 50 daha hızlı işlemcisiyle ise grafikleri yüzde 30 daha hızlı yüklemek mümkün oluyor.

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25/09/2021 16:17