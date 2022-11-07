İphone 14 almak isteyenlere kötü haber!

ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone 14 veya iPhone Pro Max gibi son ürünlerini almak isteyen kullanıcıların, uzun bir süre bekleyebileceğini duyurdu. Apple, Çin'deki montaj fabrikasının artık önemli ölçüde azaltılmış bir kapasitede çalıştığını açıkladı.

Çinli yetkililer, 2 Kasım'da Foxconn tarafından işletilen ve dünyanın en büyük iPhone üretiminin yapıldığı fabrikanın bulunduğu bölgeyi yedi gün boyunca kilitledi. Apple'ın duyurusu, Çin'in sıfır Covid'e olan taahhüdünü yinelemesi ile geldi.

Eylül ayında yeni iPhone serisini piyasaya süren Apple'dan yapılan son açıklamada, "Covid-19 salgını boyunca yaptığımız gibi, tedarik zincirindeki çalışanların sağlığına ve güvenliğine öncelik veriyoruz. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine yönelik güçlü talep görmeye devam ediyoruz. Ancak, müşteriler yeni ürünlerini almak için daha uzun bekleyecekler” denildi.

Diğer taraftan, Apple’ınn açıklamasının Çin'in yakın gelecekte Covid-19 kısıtlamalarını kaldıracağını ümit eden yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması bekleniyor. Çin borsaları, Covid-19 karantinalarının sona erdiği söylentilerinin ardından Cuma günü keskin bir şekilde yükseldi.

Apple, iPhone 14 ve diğer son ürünlerini almak isteyenlerin bekleyeceğini açıkladı - 1Çin sıfır Covid-19 politikasından taviz vermiyor.

ÇİN SIFIR COVİD POLİTİKASINDAN VAZGEÇMİYOR

Çin hükümetinin corona virüsün yayılmasını durdurma konusundaki inatçı yaklaşımı, büyük bir ekonomik maliyetle geldi. Ancak politikayı kişisel olarak destekleyen ülkenin lideri Xi Jinping, yakında gevşeyeceğine dair hiçbir belirti göstermedi.

Öte yandan, son rakamlar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin, kalıcı Covid kısıtlamaları ve küresel bir durgunluk riskinin neden olduğu uzun süreli zorluklarla başa çıkmak için mücadele ettiğini işaret ediyor. Pazartesi günü açıklanan Çin ticaret rakamları, ithalat ve ihracatının Ekim ayında beklenmedik bir şekilde daraldığını gösterdi. İhracat, Eylül'deki yüzde 5,7'lik artışın tam tersine, bir önceki yıla göre yüzde 0,3 düştü.

Ayrıca, Çİn geçen pazar günü 5 bin 643 yeni Covid-19 vakası bildirdi. Foxconn fabrikasının bulunduğu Zhengzhou ise orta Çin'deki Henan eyaletinin başkenti ve yaklaşık 10 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Kentte şimdiye kadar 3 bin 683 vaka ve 22 ölüm kaydedildi.

Fabrika içinde de vakalar tespit edildi ve bu da işçilerin binadan kaçmasına neden olan ani bir kapanmaya yol açtı.

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07/11/2022 18:13