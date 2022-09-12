iPhone 14 Photonic Engine teknolojisi ile iddialı

Apple, Far Out etkinliğinde, 2022 iPhone serisine gelen tüm kamera geliştirmelerini detaylandırdı ve şirketin yeni “Photonic Engine” iyileştirmeler listesinin başında yer aldı. Yeni iPhone’larla gece fotoğrafı çekmeye gittiğinizde, Apple’ın Deep Fusion görüntü işleme algoritması öncekinden daha erken harekete geçerek daha iyi renkler ve daha hızlı performans sağlar.

Apple, iPhone 14 Pro’da Photonic Engine‘in cihazın tüm kameralarında gelişmiş düşük ışık performansı sağladığını iddia ediyor. Öne bakan, telefoto ve ana kameralar, gece sahnelerini yakalamada görünüşte iki kata kadar daha iyiyken, ultra geniş ideal aydınlatmadan daha azıyla üç kata kadar daha iyi. Dört yeni iPhone modelinin tümünde bulunan yeni Eylem Modu, akıllı telefonların daha kararlı videolar çekmek için sensörlerinin tamamını kullanmalarına olanak tanır.

Apple, bu yazılım geliştirmelerini yeni donanımla eşleştiriyor. Şirket ilk kez Pro modellerinden birinde 48 megapiksel ana sensör ile gitti. Endüstri trendlerine aykırı olarak Apple, 12MP sensörlere takılıp kalırken, Android akranlarının çoğu 48MP ve 108MP ana kameralı telefonlar göndermeye başladı. Bu, telefonlarının optimum aydınlatma koşullarında daha ayrıntılı fotoğraflar çekmesi için piksel gruplama gibi tekniklerden yararlanmalarına izin verdi, Apple’ın şimdi yapacağı bir şey.

Çoğu durumda, iPhone 14 Pro, 12MP fotoğraflar çekmek için 48MP kamerasını kullanacak ve böylece yakalayabileceği ışık miktarını en üst düzeye çıkaracaktır. Bununla birlikte, telefonun ProRAW modu, tam 48MP dosya çekmenize de izin vererek, birçok düzenleme fırsatının kapısını aralıyor. Yeni sensörün bir diğer avantajı da iPhone 14 Pro‘nun gerçek 2x yakınlaştırma sunmasına izin verecek olmasıdır.

Normal iPhone 14, yeniden tasarlanmış modüle sahip değil, ancak Apple, standart modellerdeki flaşın %10 daha parlak olduğunu söylüyor. Selfie’ler için, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ta da bulunan bir özellik olan otomatik odaklamalı 12 MP ön kamera var.

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12/09/2022 09:14