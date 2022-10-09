iPhone 14 Pro Max'in maliyeti hesaplandı

iPhone 14 Pro Max'i parçalarına ayırarak cihazın maliyeti hesaplandı. Cihazda kullanılan bileşenlerin 501 dolara mal olduğu ortaya çıktı.

Nikkei Asia uzmanları iPhone 14 Pro Max'i parçalarına ayırarak cihazın maliyetini hesapladı. Cihazda kullanılan bileşenlerin 501 dolara mal olduğu ortaya çıktı. Üretim maliyeti geçen yıl satışa sunulan iPhone 13 Pro Max'e kıyasla %20 arttı.

iPhone 14 Pro Max'te kullanılan parçaların toplam maliyeti bir önceki modele göre 60 dolar arttı. Önceki Max modellerinde bu rakam 400 ila 450 dolar arasında seyrediyordu. Son modelde üretim maliyeti şirket tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Maliyetteki artış iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılan A16 Bionic çipten kaynaklanıyor. İşlemcinin fiyatı 110 dolar ile iPhone 13 Pro Max'te kullanılan A15’ten 2.4 kat daha yüksek.

iPhone 14 aynı zamanda Sony Group'un CMOS görüntü sensörleri de dahil olmak üzere yeni kamera bileşenleri içeriyor. Bunlar önceki modellere göre yüzde 30 daha büyük ve 15 dolar ile neredeyse yüzde 50 daha yüksek fiyatlara sahip.

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09/10/2022 19:29