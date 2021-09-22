iPhone 14 Pro modelinde ‘çentiksiz tasarım’ benimsenecek!

iPhone 13’te küçük de olsa değişiklikler bulunuyor. Yine de yetersiz bulunan bu yenilikler, telefonun satışları başlamamışken, iPhone 14’ün konuşulmasına neden oldu. Deneyimli analist Kuo’ya göre Apple bir sonraki iPhone modelinde çentiği tamamen kaldıracak ve ön kamerayı bir ekran deliği şeklinde tasarlayacak.

Şirketin artık kamerasında bir yükseltme yapacağına odaklanan Kuo’ya göre iPhone 14 Pro modelinde 48 Megapiksel ana kamera bulunacak. Gelecek iPhone modelinin 2022 yılının son aylarında tanıtılması bekleniyor ancak bu telefon serisinde ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu yer almayacak. Aksine 2023 yılındaki iPhone’da bu özelliğin bulunması bekleniyor.

Apple aynı zamanda 2022 yılındaki telefon ailesinde ‘mini’ modeline veda etmeyi planlıyor. Yine söylenene göre 5G destekli bir iPhone SE modeli de 2022 yılının ilk çeyreğinde karşımıza çıkacak.

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22/09/2021 10:56