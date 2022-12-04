İphone 14 sayesinde hayatı kurtuldu!

Yakın zamanda iOS 16.1 ile birlikte iPhone 14 kullanıcıları için hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmayan noktalarda kullanılmak üzere sunulan Acil SOS özelliği Alaska'da mahsur kalmış bir adamın hayatını kurtardı. İşte detaylar.

Geçtiğimiz günlerde Apple, iOS 16.1'in kullanıma sunulmasıyla birlikte, iPhone 14 kullanıcıları için hücresel veya WiFi bağlantısı olmayan noktalarda uydu bağlantısını kullanarak 15 saniye kadar kısa bir sürede yetkililerle iletişime geçilmesine olanak sağlayan "Acil SOS" özelliğini kullanıma sunmuştu. Özellik yeni kullanılmaya başlanmasına rağmen şimdiden Alaska'daki Nimiuk Point'te mahsur kalan bir adamın kurtarılmasına yardımcı oldu.

1 Aralık sabahı erken saatlerde Alaska Eyalet Polisleri, Noorvik'ten Kotzebue'ye kar makinesiyle seyahat eden bir adamın mahsur kaldığına dair bir uyarı aldı. Mahsur kaldığı bölgede herhangi bir Wi-Fi ya da hücresel bağlantısı olmayan adam, soğuk yardım istemek için uydu üzerinden Acil SOS özelliğini etkinleştirdi. Apple'ın Acil Durum Müdahale Merkezi, yerel arama ve kurtarma ekipleri ve Northwest Arctic Borough Arama ve Kurtarma Koordinatörü ile birlikte çalışarak gönüllü arama görevlilerini doğrudan acil durum işlevi ile Apple'a iletilen GPS koordinatlarına gönderdi. Dört gönüllü arama görevlisinden oluşan arama kurtarma ekibi, adamı herhangi bir yaralanma olayı olmadan başarıyla kurtardı.

Kurtarmaya yardım eden görevliler, kurtarma görevlerini hızlandırmak için bir uyarı gönderilmeden önce birkaç soru sormak üzere tasarlanan Acil SOS özelliği sayesinde alınan uyarıdaki bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinden etkilendiklerini belirttiler.

İki yıl boyunca ücretsiz olacağı söylenen Acil SOS özelliğinin ileriye dönük maliyetinin ne kadar olacağı konusunda henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak alınan bilgilere göre özelliğin şu anda yalnızca Kuzey Amerika'da kullanıldığı ve yakında Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta da yayılanacağı öğrenildi.

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04/12/2022 20:18