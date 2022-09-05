iPhone 14 serisi Çin'de satışa çıktı

iPhone 14 serisi, Çin'de gayri resim olarak satışa çıktı. Çin’de listelenen fiyatlara göre standart iPhone 14, 6.699 yuandan satışa sunulacak.

Çin’den gelen fiyat görüntülerine göre iPhone 14 fiyatları 100 dolar kadar artabilir. Listelenen iPhone 14 modellerinin fiyatları şu şekilde:

iPhone 14: 6.699 yuan (yaklaşık 966 dolar)

iPhone 14 Plus: 7.399 yuan (yaklaşık 1.067 dolar)

iPhone 14 Pro: 9.899 yuan (yaklaşık 1.428 dolar)

iPhone 14 Pro Max: 10.899 yuan (yaklaşık 1.572 dolar)

iPhone fiyatları, Çin’de her zaman ABD’ye göre daha yüksek seviyedeydi. Piyasaya sürülen son seri olan iPhone 13’ün ABD’deki başlangıç fiyatı 799 dolar iken, Çin’de ise bu fiyat 865 dolar seviyesine denk geliyordu. iPhone 14’ün Çin’deki başlangıç fiyatı, yeni gelen görüntülerde iPhone 13’e göre %11 daha yüksek.

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05/09/2022 19:53