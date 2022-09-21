iPhone 14 yine eleştiri yağmuruna tutuldu

Amerikalı teknoloji devi Apple, farklı ve kendine özel bir marka. Gerek akıllı telefonlarında kullandığı işletim sistemi, gerekse de yine bu telefonlarında yer verdiği veri aktarım portlarıyla rakiplerinden ayrılan Amerikalı teknoloji devi, büyük ihtimalle gelecek yıldan itibaren bu saydığımız ikinci niteliğini kaybederek tıpkı rakipleri gibi USB Type-C’ye geçiş yapacak.

Üstelik, kendi iradesi dışında yasal düzenlemeler nedeniyle zorunlu olarak yapılacak olan bu değişikliğin iPhone kullanıcıları için de bir kurtuluş olabileceğini belirtelim.

iPhone 14 serisinin dağıtımına başlanmasıyla ortaya çıkan yeni verilere göre, Apple iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde bir kez daha USB 2.0 teknolojisiyle veri aktarımı yapabilen Lightning portunun kullanıldığı anlaşıldı. Üstelik şirket veri aktarım hızı 5 Gbps’ye kadar çıkabilen USB 3.0 teknolojisine birçok tablet modelinde yer vermişken, yeni akıllı telefon modellerinden bunu esirgemesi büyük tartışmalara neden oldu.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine getirilen 48MP’lik kamera sayesinde en üst kalite olarak çekilen bir fotoğrafın 70MB’ın üzerinde boyutlanabildiği düşünüldüğünde, oldukça geride kalan bu veri aktarım teknolojisinin iPhone 14 Pro kullanıcılarını fazlaca zorlayacağı kesin.

Ne diyelim umarım söylentiler doğru çıkar da, iPhone 15 ile birlikte Apple daha hızlı ve daha modern bir teknolojiye geçiş yapar.

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21/09/2022 10:10