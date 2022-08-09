iPhone 14'ün tanıtım tarihi ve fiyat listesi ortaya çıktı

Sızıntı kaynaklarından gelen son bilgilere göre Apple, iPhone 14 ve diğer cihazları tanıtacağı sonbahar lansmanının çekimlerine başladı. Etkinliğin tarihi 13 Eylül olacak.

Apple'ın yol haritasına göre iPhone 14 serisi akıllı telefonlar 23 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Tanıtımın ardından kullanıcılar cihazları ön siparişle satın alabilecekler. Ayrıca yeni akıllı telefonların maliyeti de belli oldu. iPhone 14'ün standart versiyonunun fiyatı artmayacak ve 799 dolardan satışa sunulacak. Ancak kompakt mini versiyon, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini'ye olan düşük talep nedeniyle iPhone 14 serisinde yer almayacak.

Bu habere tepkiniz:



09/08/2022 10:55