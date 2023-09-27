iPhone 15 satışa sunuldu: Apple mağazaları yağmalandı

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27/09/2023

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iPhone 15 satışa sunuldu: Apple mağazaları yağmalandı

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında mağazalar yağmalandı.

Bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası ile Lululemon ve Foot Locker gibi giyim mağazalarını bastı.

Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.

27/09/2023 13:12
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TAGS: iPhone 15, satış, apple
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