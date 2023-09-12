iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belirlendi

İŞTE WONDERLUST'TA TANITILAN HER ŞEY

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanını düzenledi.

İPHONE 15

Apple merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı.

Yeni renk seçeneklerinin de bulunduğu iPhone 15 modellerinde tamamen çentiğe veda edildi. 15 dahil tüm modellerde dinamk ada yer alacak.

iPhone 15'in 48MP ana kamerasının yanı sıra destekleyici yazılımında da ek yükseltmeler bulunuyor.

A16 İŞLEMCİ KULLANILACAK

iPhone 14 modellerinde de kullanılan A16 işlemcisinin yeni model olan iPhone 15'lerde de kullanılacağı belirtildi.

Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik sunuyor.

15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak.

Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.

USB-C ŞARJ GİRİŞİ

Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C şarj girişine sahip olacağını açıkladı. Öte yandan yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalınmayacağı AirPods Pro 2'lerde de USB-C girişlerinin bulunacağı belirtildi.

FİYATI BELLİ OLDU

iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı duyuruldu.

İPHONE 15 PRO/ PRO MAX

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum gövdeyle geleceğini duyurdu.

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in tüm iPhone modellerinde en ince çerçeveye sahip cihaz olacağını açıkladı.

Pro modellerinde yeni USB-C kullanılıyor. Pro modellerde USB 3.0 hız sunuluyor.

Öte yandan iPhone 15 Pro ve Pro Max 120 Hz ProMotion ekran yenileme hızıyla çıkış yapıyor.

iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatının 999 dolar, iPhone 15 Pro Max'in ise 1199 dolar olacağı duyuruldu.

Böylelikle Apple bir kez daha dolar bazında zam yapmadan yeni cihazlarını tanıttı.

SESSİZE ALMA BUTONUNA ELVEDA

Öte yandan sessize alma butonunun kaldırıldığı yerine yeni bir eylem butonunun getirildiği aktarıldı.

Kullanıcılar istedikleri komutu bu tuşa atayabiliyor.

A17 PRO İŞLEMCİ

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazlarında yeni işlemcisi A17 Pro'yu kullanacağını duyurdu.

Bu işlemcinin piyasadaki en hızlı mobil işlemcisi olduğu belirtildi.

6 çekirdekli bir işlemci olan A17 Pro'nun performans çekirdekleri de artık %10 daha hızlı.

KONSOL OYUNUNU OYNATABİLECEK!

Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake ve Resident Evil Village iPhone 15 Pro için duyuruldu.

3D VİDEO KAYDEDİLECEK

iPhone 15 Pro, iPhone 15 ile benzer bir kamera kalitesine sahip olacak. Pro'ların ana kamerası 48MP olacak.

iPhone 15 Pro Max’in telephoto lensine 5x yakınlaştırma özelliği geldi.

Öte yandan Apple'ın yeni iPhone 15 Pro cihazlarında 2 farklı lensten 3 boyutlu video kaydının yapılabileceği açıklandı.

iPhone 15 Pro ile çekilen videolar, Apple Vision Pro ile VR/AR’a uygun olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

iPhone 15'in Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı.

Öte yandan iPhone 15 Plus'ın ise 55.999 TL başlangıç fiyatı bulunuyor.

Türkiye'de önsipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.

Titanyum kasaya sahip iPhone 15 Pro'nun Türkiye fiyatı 64.999 TL olarak açıklandı.

iPhone 15 Pro Max'in ise 76.999 TL'den ön siparişe açılacağı belirtildi.

Türkiye'de önsipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.