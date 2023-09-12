iPhone 15 tanıtımı ne zaman, saat kaçta yapılacak? iPhone 15'in çıkış tarihi ve özellikleri

Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra üst düzey bir iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in tanıtımının yapılması bekleniyor. iPhone 15'in özelliklerini merak eden teknoloji tutkunları, Apple'ın "Wonderlust" etkinliğine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, iPhone 15 tanıtımı ne zaman, saat kaçta yapılacak? iPhone 15 tanıtımı nasıl izlenecek?Apple'ın yeni çıkacak olan iPhone 15 cihazları kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Apple, her yıl olduğu gibi yeni ürünlerini ve özelliklerini yapacağı lansmanla tanıtacak.

IPHONE 15 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple, yeni cihazlarını tanıtacağı "Wonderlust" etkinliğini 12 Eylül Salı günü saat 20.00'da gerçekleştirecek. Lansman, Apple resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.

IPHONE 15 ÇIKIŞ TARİHİ

9to5Mac'in aktardığı haberde, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlaması ve cihazların bir hafta sonra 22 Eylül'de satışa çıkmasının beklendiği kaydedildi.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 ve 15 Pro için 6,1 inç ekranlar ve iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max (veya "Ultra") için 6,7 inç ekran boyutuyla birlikte bir değişiklik olması beklenmiyor.



iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum kasa ile çıkış yapması bekleniyor.



iPhone 15 Pro serisi, Apple Watch Ultra'da olduğu gibi bir Eylem Düğmesine de sahip olabilir. Özelleştirilebilir geçiş düğmesi, profesyonel seviye iPhone'ların sol üst tarafındaki sessiz anahtarının yerini alacak.



Sensör tarafından yakalanan ışığı bükmek veya katlamak için bir prizma kullanacak ve telefonu daha da güçlendirmeden 5x ila 6x optik yakınlaştırma sağlayacaktır.



Öte yandan Apple'ın yeni cihazlarla birlikte AB yasalarından dolayı tüm cihazlarını USB-C'ye dönüştürmesi bekleniyor.

IOS 17 GÜNCELLEMESİ

Etkinlikte Apple'ın 2023'teki ilk büyük yazılım güncellemeleri olan iOS 17, watchOS 10 ve iPadOS 17 hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılması bekleniyor.



Apple işletim sistemlerini WWDC 2023'te duyurdu ve son sürümlerinin etkinlik ile iPhone 15 lansmanı arasında bir zamanda halka sunulması bekleniyor.



Son yıllardaki kalıpları izleyerek, macOS Sonoma muhtemelen Ekim ayında piyasaya sürülecek - iOS 17'nin yanında yer almazsa iPadOS 17 de katılacak. Potansiyel bir Ekim etkinliği, M3 çipini çalıştıran yeni iMac, MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modellerinden oluşabilir.



iOS 17 yeni bir StandBy modu, sesli mesaj deşifreleri, FaceTime video sesli mesajları, kişi posterleri, NameDrop ve yeni satır içi tahmini metin önerileri (diğer eklemelerin yanı sıra) içeriyor.

TEDARİK SORUNU GECİKME YAŞATABİLİR

Bazı analistler iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl ertelenebileceğini öngörürken, bazıları ise tedarik sıkıntısına rağmen tüm yeni modellerin satışının Eylül ayında başlayacağına inanıyor.