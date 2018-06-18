iPhone 3GS yeniden satışa çıkıyor! Fiyatı ise...

iPhone 3GS yaklaşık sekiz sene önce, Haziran 2009'da ortaya çıkmıştı. Üretimi 2012'de durdurulan cihaz, şimdi bir mobil hizmet sağlayıcı tarafından tekrar satışa sunulacak.

Güney Koreli sağlayıcı SK Telink, telefonun satışına bu ayın sonunda başlayacak. Satılacak olan iPhone 3GS'ler yeni değil, "yeniden paketlenmiş" ürünler olacak. Bu cihazların kullanıcıların eline geçmediği ancak bir noktada kutularının açıldığı, çalışıp çalışmadığının kontrol edildiği ve depolarda saklandığı anlaşılıyor. iPhone 3GS'nin tekrar satılacak olması bazı kullanıcıları heyecanlandırabilir ancak cihazın çok eski olduğunu hatırlatmak gerekiyor. En son yazılım olarak iOS 6'yı destekleyen telefonda yeni işlevlerin ve yeni uygulamaların çoğu çalışmıyor. Apple şu an iOS 11 ve yeni yayınlanan iOS 12'yi destekliyor.

SK Telink'in satacağı iPhone 3GS'lerin sayısı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Yine de 40 dolarlık fiyat karşılığında nostaljik bir Apple cihazı satın almaya değebilir.