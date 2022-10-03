İphone kullananlar dikkat!

Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, son dönemlerde çıkardığı iPhone modellerinde Touch ID özelliğine yer vermiyor. Apple'ın yeni planları arasında Touch ID olmadığı ve artık yeni modellerde tamamen Face ID'ye odaklandığı ortaya çıktı.

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarına daha iyi pratik çözümler bulmak için sürekli geliştirme yapmaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmeler sonrasında ise Apple'ın artık iPhone modellerinde Touch ID özelliğini tamamen gözden çıkardığı belirtildi.

ARTIK iPHONE MODELLERİNDE TOUCH ID OLMAYACAK

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından hazırlanan son raporda, Apple’ın iPhone 14 ve sonrası için planları ele alındı. iPhone X ile Home butonunu kaldırdıktan sonra Touch ID desteğini de askıya alan Apple, bunun yerine Face ID özelliğine odaklanmış durumda.

Son zamanlarda Face ID’nin oldukça kullanışlı yenilikler aldığını biliyoruz. Örneğin, pandemi döneminde maske kullanımı arttığı için Apple Watch’taki Face ID’nin maskeyle bile çalıştığını gördük. Ayrıca Face ID ile uygulamaları kilitlemek veya iki aşamalı doğrulama yapmak mümkün.

En yakın testler ekran içi parmak izi okuyucu ile Touch ID’nin de geleceğine işaret ediyor. Ayrıca iPad Air 4’tekine benzer şekilde, güç düğmesine Touch ID desteği kazandırılması masaya yatırılmış durumda.

Yine de Mark Gurman, “ön görülebilir gelecekte” Touch ID destekli bir Apple ürünü görmeyeceğimize inanıyor.

Touch ID desteğine sahip bir iPhone 15 söz konusu olmasa da, iPhone SE gibi modellerin güç düğmesinde bu özelliğe yer verebileceği düşünülüyor. Ancak Face ID’nin git gide yaygınlaşması ve ayrıca kullanıcılar tarafından benimsenmesi, bu ihtimali azaltıyor.

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03/10/2022 21:49