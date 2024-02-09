iPhone SE 4'ün tasarımı sızdırıldı: Dinamik Ada detayı

Apple, iPhone SE serisini önemli bir ölçüde revize etmeye hazırlanıyor.

Techradar'ın haberine göre, iPhone SE 4, iPhone 16 benzeri bir tasarıma ve Dinamik Ada'ya sahip olabilir.

Ayrıca iPhone SE 4'ün yalnızca tek lensli bir arka kameraya sahip olacağı da iddialar arasında yer aldı.

iPhone SE 4'ün boyut olarak iPhone XR'a benzeyeceği ve 6,1 inç ekrana sahip olacağı kaydedildi.

EYLEM DÜĞMESİ OLABİLİR

iPhone 16'ya benzeyeceği de belirtilen iPhone SE 4'ün bir eylem düğmesiyle birlikte çıkış yapacağı öne sürüldü.

ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone SE 4'ün 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyeceği de belirtildi.