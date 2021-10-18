iPhone üreticisi Foxconn elektrikli araçlarını görücüye çıkarıyor

Apple'ın iPhone'unu üreten Tayvanlı elektronik devi Foxconn, bugün Hon Hai Tech'te üç yeni elektrikli aracını tanıtacak.

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18/10/2021

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iPhone üreticisi Foxconn elektrikli araçlarını görücüye çıkarıyor

Bir süredir elektrikli araç pazarına girmek isteyen Tayvanlı elektronik şirketi Foxconn, üç yeni elektrikli aracını bugün gerçekleşecek Hon Hai Tech’te tanıtmaya hazırlanırken, bir de video yayınladı.

Videoda görünen Pininfarina amblemi, çok sayıda Ferrari ve Maserati’ye stil vermiş olan İtalyan tasarım evinin otomobille bir ilgisi olduğuna dair sinyaller veriyor.Elektronik üreticisi sadece kendi üretimlerini planlamıyor, aynı zamanda farklı anlaşmalarla da dikkat çekiyor. Eylül ayında Foxconn, elektrikli kamyon şirketi Lordstown Motors’un Ohio fabrikasını 230 milyon dolara satın alacağını duyurdu. Foxconn, anlaşmanın bir parçası olarak Lordstown’un ilk aracının üretimini de devralacak. Şirket ayrıca 2023’ten itibaren araçlarını üretmek için başka bir elektrikli araç girişimi olan Fisker ile birlikte çalışacak.

18/10/2021 11:15
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TAGS: iPhone, Foxconn, elektrikli araç
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