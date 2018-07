iPhone yasaklanabilir!

Apple ile Hindistan arasındaki gerginlik, iPhone'ların yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

Eğer bir üretici konumundaysanız ve ülkeler arası bir iş yapıyorsanız, sizleri nasıl bir zorluğun beklediğini de biliyorsunuzdur. Her ülkenin kendine has bazı belli başlı kuralları vardır. Her ülke ve bölgenin kendine özel kuralları bulunuyor ve düzenleyici yasalarla uyumsuzluğun sonu sizin batmanızla bile sonuçlanabiliyor.

Hindistan'da problem yaşayan Apple, bunun en büyük örneği konumunda. Düzenleyici yasalara uymamaya devam eden Apple, yakında Hindistan'da iPhone'un yasaklanmasına sebebiyet verecek.

Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu, Apple'dan DND 2.0 adlı bir uygulamaya App Store üzerinden izin vermesini istiyor. Anti spam uygulaması olan DND, Hindistan'da insanların başını çok ağrıtan rahatsız edici dolandırıcı aramalarını engellemeyi sağlayan bir yazılım. Ancak Apple, uygulamanın gizlilik politikasını ihlal ettiğini düşündüğü için bu fikre kesinlikle sıcak bakmıyor. Eh haliyle ortada bir çatışma söz konusu.

Peki bu durumdan Apple nasıl etkilenebilir? Hindistan'daki düzenleyici yasalara göre, Telekom Düzenleme Kurumu tarafından uyulması gereken bu kural için altı aylık bir süre veriliyor. Eğer Apple bu yasaya uymayıp, cihazlarında DND uygulamasına izin vermezse Apple iPhone modellerinin ülkede yasaklanması söz konusu olabilir.

Birçok farklı ülkede düzenleyicilerle sıkıntı yaşayan Apple ilk büyük vetosunu Hindistan'dan yemiş durumda. Diğer bölgelerde de bu tutumunu koruması halinde, özellikle Orta Doğu ve Asya pazarında ciddi bir kazanç sorunu yaşayabilir. Marka takıntısı olan insanlar yine bu ürünleri kaçak olarak temin edeceklerdir ama sonuç olarak bunun yasa dışı olacak olması gerçekten üzücü bir durum.