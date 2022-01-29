iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu

Apple kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 15.3 güncellemesinin ardından, 15.4 güncellemesini beklemeye başladı.

YENİ EMOJİLER GELİYOR

MacRumors'un haberine göre; 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayacak.

YENİ EMOJİLER GELİYOR

Yeni emojiler, iOS 15.4'ün beta kullanıcıları için kullanıma açılırken, tüm iPhone kullanıcılarının telefonuna 15.4 güncellemesiyle birlikte gelecek.

MASKE VARKEN FACE ID ÇALIŞACAK

Corona virüs süreciyle birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri de şüphesiz Face ID.... Maske takan kullanıcılar telefonunun kilidini açmakta zorlanırken, iOS 15.4 ile birlikte bu dert tarihe karşılacak.

iPhone 12 ve daha yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.

EVRENSEL KONTROL ÖZELLİĞİ

Universel Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.

iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından 'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek.

Bu habere tepkiniz:



29/01/2022 14:47