iPhone’lar hacklenebilir mi?

Bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar teknolojiyle beraber tüm hayatımızın merkezinde olmakla kalmıyor bize ait en önemli bilgileri içeren depolar olarak da vazgeçilmezler arasında yer alıyorlar.

Bu kadar önemli bir yere sahipken bilgilerimizin çalınmasını kesinlikle istemeyiz. Akıllı telefonlar arasında iPhone'lar diğerlerine göre biraz daha güvenli olsalar da yine de hack'lenme ihtimalleri var.

Peki kendimizi bu siber dünyanın korsanlarından nasıl koruyabiliriz?

BİR iPHONE NASIL HACKLENİR?

Uzmanlar, iPhone hacklemede birkaç tür olduğunu söylüyor.

Tıpkı bilgisayarınızda olduğu gibi, iPhone’unuz da şüpheli bir web sitesine veya bağlantıya tıklanarak saldırıya uğrayabilir.

Bir bilgisayar korsanının cihazınızdaki şifrelenmemiş trafiğe veya oturum açma kimlik bilgilerine erişmek için sizi sahte bir siteye yönlendirmesi her zaman olası. Bu durumdan korunmak için şifresiz genel Wi-Fi ağlarına bağlanmaktan kaçınmaya çalışın. Ayrıca bilinmeyen numaralardan aldığınız mesajlardaki linkler de oldukça şüpheli.

ANDROID’LERDEN DAHA GÜVENLİ

Apple cihazlar, Android cihazlara göre korsanlar için daha kapalı bir dijital ekosisteme sahip. Şirketin, uygulamalar için bir inceleme süreci var, ancak yine de kurşun geçirmez olmadığını bilmekte fayda var.

Saint Louis’deki Washington Üniversitesi Bilgisayar Güvenliği ve Gizlilik Laboratuvarı’nı yöneten Ning Zhang, kullanıcıları gereğinden daha fazla bilgi isteyen uygulamalara dikkat etmeleri konusunda uyardı:

“Örneğin, bir duvar kağıdı veya el feneri uygulaması indirdiyseniz ve konumunuza veya kişi listenize, kameranıza veya mikrofonunuza erişim istiyorsa muhtemelen güvenlik açısından bir sorunla karşı karşıyasınız. Bu konuda biraz şüpheci olurum ve o duvar kağıdı uygulamasını gerçekten isteyip istemediğimi düşünürdüm.”

ÇEVREMİZDEKİ İNSANLARIN CASUS YAZILIMLARI

Çevrenizde telefonunuza ulaşabilecek ve şifrenizi bilen herhangi biri casus bir yazılım yükleyerek konumunuzu izleyebilir veya kısa mesajlarınız görebilir, arama geçmişiniz ve e-postalarınıza ulaşabilir.

Uzmanlar; bunun maalesef yaygın olduğunu belirtiyor. Bu istismar, psikolojik olarak travmalara da neden olabiliyor. İndirdiğiniz uygulamaları kontrol etmek bir önlem olabilir ama çoğu casus yazılım, ana ekranda görünmez.

Maalesef, bu sorunu çözmek pek de kolay değil. Mağdurlar, kötüye kullanımı fark ettiklerinde uygulamaları sildiklerinde de güvenliklerini riske atabilirler. Bu noktada profesyonel yardım almak en iyisi olacaktır.

HEDEFLİ SALDIRILAR

Özellikle gazetecilerin ve aktivistlerin risk altında olduğu bu hack türünde, hackerlar iOS programlamasında geliştiricilerinin bile henüz bilmediği açıkları kullanır. Bu bilgiyle, bilgisayar korsanları hedeflenen kaynaklardan veri almak için kötü amaçlı yazılım yükleyebilir.

Johns Hopkins İnternet Güvenliği Enstitüsü’nde doçent olan Matthew Green, bu hack türünü şu şekilde tanımlıyor; “Gerçekten bilgili biriyse, size görünmez bir metin mesajı gönderecek ve ardından telefonunuz bir süreliğine tehlikeye girecek.”

TELEFONUNUZU NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

iPhone kullanıcısı olarak hacker'ların tehditinden daha çok korunuyor olsanız da dikkat etmek ve kendinizi olası siber korsanlardan korumak oldukça önemli.

Apple, bu konuda yazılım güncellemeleriyle daha eski iPhone modellerine kadar cihazlarına destek veriyor. Bu yüzden telefonunuzu güncellemeyi ihmal etmeyin.

Güçlü bir şifre de bu noktada oldukça kritik. Özellikle de telefonunuzu iCloud’da da yedekliyorsanız birinin şifrenizi ele geçirmesi tüm bilgilerinize erişmek için yeterli. Buluttan ihtiyacı olan her şeyi indirir ve telefonunuzu hacklemesine bile gerek kalmaz. Apple’ın iki faktörlü kimlik doğrulaması bu noktada güvende kalmanızı sağlayabilir.

Carnegie Mellon Üniversitesi’nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü olan Vyas Sekar, “Güvenilir kaynaklardan uygulamalar yükleyin. Dikkatli olun. Açmak istemediğiniz eklere tıklamayın ve telefonunuzu güncel tutun” diyerek kullanıcıları uyardı.

TELEFONUNUZUN SALDIRAYA UĞRADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Sekar, iPhone’unuzun saldırıya uğrayıp uğramadığını her zaman anlayamayacağınızı belirtiyor. Ama birkaç noktaya dikkat edebileceğinizi de belirtiyor:

– Telefonunuz alışılmadık derecede ısınıyorsa,

– Web sitelerini yüklemeye çalışırken telefonunuz yavaşlıyorsa,

– Telefonunuza dokunmadığınız zamanlarda bile pili bitiyorsa

Bu belirtiler, kullanmadığınız zamanlarda bile telefonunuzun çalıştığını gösterir.

Ayrıca arkadaşlarınız, sizden tuhaf mesajlar aldıklarını söylüyorlarsa da telefonunuz saldırıya uğramış olabilir.

Yine de bütün hack'lerden haberdar olmak her zaman mümkün değil. Uzmanlar, araştırmanın güvenilir bir yolu olarak; telefonunuzun işletim sistemini şüpheli davranışlara karşı tarayan iVerify adlı bir mobil güvenlik uygulamasını öneriyor.

TELEFONUNUZ SALDIRIYA UĞRADIĞINDA NE YAPMALISINIZ?

Telefonunuzun saldırıya uğradığını biliyorsanız birkaç seçeneğiniz var:

Bilgilerinizi çalan bir uygulama gibi küçük sorunlar için, uygulamayı silin ve yazılımınızı güncelleyin.

Ciddi durumlarda ise, iPhone’unuzu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Ancak bunu yapsanız bile, telefonunuzda yüklü olan kötü amaçlı yazılımdan her zaman kurtulmak mümkün olmayabilir. Bu yüzden de bir uzmana götürmek en iyi çözüm olacaktır.

Johns Hopkins’ten Green, telefonunuzun her zaman iyileştirilemeyeceğini de belirtiyor: “Bunu söylemekten nefret ediyorum, ancak gerçekten, gerçekten güvende olmanız gerekiyorsa, yeni bir telefon alın. Biri telefonunuza girerse tuş kaydediciler gibi şeyler de yükleyebilir. Bu da her tuşa bastığınızda, yazdığınız her harfin birisine gönderileceği anlamına gelir. Ve bu tip yazılımlardan kurtulduğunuzdan emin olana kadar mahremiyetinizi koruduğunuzu söylemek çok zor. Yeni bir telefon almaya karar verirseniz de, telefon alana kadar saldırıya uğramış telefonunuzu kapalı tutmak en güvenli yöntem olacaktır.”

18/04/2021 16:16