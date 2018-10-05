iPhone’lara gelecek yeni emoji’ler belli oldu!

Apple, iOS 12.1 Beta 2'yi yayınladı. Yeni güncelleme iPhone XS'lerde yaşanan şarj sorununu çözüyor ve iPhone'lara 70 yeni emoji ekliyor.

Apple'ın geçtiğimiz ay tanıttığı yeni iPhone modelleri iPhone XS serisinde daha önce ortaya çıkan WiFi bağlantı sorunları nedeniyle pek çok kullanıcının tepkisini çekmiş ve pek çok eleştirinin temelinde yer almıştı.

Cihazlar; her ne kadar fişe takılı olsa da, eğer ekran açık değilse şarj başlamıyordu. Apple iOS 12.1 güncellemesi ile bu sorunu çözdü.

iOS 12.1'in en dikkat çeken yeniliklerinden birisi ise emoji ailesine katılan yeni üyeler oldu. Söz konusu güncelleme ile iPhone'lara 70 yeni emoji gelecek.

Hangi telefonlarda kullanılabilecek:

iPhone SE

iPhone 5S

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR