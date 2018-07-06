iPhone'lara yeni renk seçenekleri geliyor!

Apple'ın bu sene piyasaya süreceği iPhone'ların renk seçenekleri, yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı.

Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo'nun tahminlerine göre 6,5 inç'lik OLED iPhone, siyah, beyaz ve yeni altın renk seçeneğiyle gelecek. 6,1 inç'lik LED ekranlı iPhone ise gri, beyaz, mavi ve turuncu seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Böylece Apple, 2018 için en az dört yeni renk seçeneği sunmuş olacak.

Kırmızı renk seçeneğinin genellikle iPhone tanıtıldıktan birkaç ay sonra ortaya çıktığını biliyoruz. Turuncu bir iPhone'la ise daha önce hiç karşılaşmamıştık. 2013'te çıkan iPhone 5C, plastik arka yüzü sayesinde mavi, yeşil, sarı, pembe ve beyaz seçeneklerle gelmişti.

Yukarıdaki görüntü, iPhone'ların yeni renk seçenekleriyle nasıl görüneceğini hayal eden 9to5Mac tarafından hazırlanmış. En son dedikodular, Apple'ın bu sonbaharda üç yeni iPhone tanıtacağını söylüyor. Bunların 6,5 inç'lik iPhone X Plus, 6,1 inç'lik LCD iPhone ve 5,8 inç'lik yenilenmiş iPhone X olması bekleniyor.