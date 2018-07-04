iPhone'larda hızlı şarj dönemi

Apple'ın yeni 18W USB Type-C hızlı şarj adaptörünün ilk kez yeni 2018 model iPhone'lar ile tanıtılacağı ortaya çıktı. Eski adaptör tasarımından çok farklı olmayan cihaz biraz daha kalınlaşmış durumda.

Yeni adaptör için sızan bilgiler teknik çizimlerden ve söylentilerden öteye gitmediği için yeni şarj adaptörlerinin 2019'da çıkarılacağı düşünülüyordu.

Fakat Macotakara isimli Japon bir blog, Apple’ın 18W’lık hızlı şarj desteği bulunan yeni adaptörlerinin fotoğraflarını blogunda paylaştı. Yeni şarj adaptörünün fotoğrafları incelendiğinde USB Type-C girişe sahip olduğu görülüyor.

Yeni adaptörler, yeni şarj kabloları olacağını gösteriyor. 18W adaptörle iPhone kutularından USB Type-C>Lightning kablo çıkacağı belirtiliyor.

Apple, piyasaya sürdüğü iPhone 8 ve iPhone X modellerinde ilk kez hızlı şarj özelliği sunmuştu. Fakat bu iPhone'lar hızlı şarj cihazı ile gelmiyordu. Kullanıcıların bu hızlı şarj cihazları için para ödemesi gerekiyordu.