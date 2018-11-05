iPhone'ları hızlandırmanın yolları

iPhone'unuzun son zamanlarda iyiden iyiye yavaşladığını düşünüyorsanız yapacağınız birkaç basit adım var. Telefonunuzu 2-3 günde bir kapatıp açmak bile gerekiyor. Bakın ne işe yarıyor?

2 - Eski fotoğraflardan kurtulun. Yüzlerce fotoğrafı telefonunuzda tutmak yerine bu fotoğrafları iPhoto ile yedekleyebilir veya iCloud ile internete kaydedebilirsiniz. Böylece gereksiz fotoğraflardan kurtulmuş olursunuz.

3 - Gereksiz uygulamaları kaldırın. Zaman içinde önem verdiğiniz; ancak daha sonra kullanmayı dahi unuttuğunuz uygulamaları tek tek kaldırın ve böylece iPhone'unuzun hafızasında fazlaca yer açma şansı bulun

4 -Eski mesajları silin. Mesajlarınızın sayısı arttıkça telefonunuz da aynı ölçüde yavaşlayacaktır. O yüzden artık gereksinim duymadığınız mesajlaşmalarınızdan kurtulabilirsiniz.

5 -iPhone'ların web tarayıcısı Safari'nin belleğini silerek de iPhone'ları hızlandırmak mümkün. Zamanla şişen tarayıcı belleğini temizlemek için Ayarlar>Safari>Geçmişi Sil yolunu izlemeniz yeterli.

6 -Otomatik güncelleştirmeleri kapatın. Sürekli arkaplanda uygulama güncelleştirmeye çalışan bu özellik de iPhone'ları yavaşlattığından Ayarlar>iTunes & Uygulama Mağazası> Otomatik Güncellemeler bölümündeki butonu pasifize edin.

7 -Otomatik Güncelleştirmeler özelliğinde olduğu gibi Otomatik İndirme özelliğinin de kapalı olması gerekiyor. Zira iPad'e yüklediğiniz iPhone uyumlu bir uygulamanın otomatik olarak iPhone'a yüklenmesi söz konusu ki, gereksiz yere iPhone'ların yavaşlatabilir.

8 -O an kullanmadığınız uygulamaları Home butonuna çift tıklayarak tek tek kapatın. Böylece gereksiz yere arka planda çalışan uygulamalar telefonunuzu yavaşlatmamış olur.

9-WiFi açık olduğu sürece WiFi'a da bağlı değilseniz telefonunuz sürekli bağlanabileceği bir WiFi arayacak; bu da hem şarjınızın daha hızlı tükenmesine neden olacak, hem de telefonunuzu yok yere meşgul edecek. O nedenle Ayarlar>WiFi>Ağa Bağlanırken Sor bölümünden bu özelliği kapalı tutmalısınız.

10-İPhone'unuzu en azından 2 veya 3 günde bir kapatıp yeniden açın.

11-En son güncelleştirmeleri mutlaka indirin, takip edin. Eski sürüme göre uygulamalar güncellendikçe daha fazla optimize edildiğinden daha hızlı çalışırlar.

12-Battery Doctor gibi uygulamalar kullanın; böylece hem şarjınızı daha etkin kullanarak telefonunuzun şarj ömrünü artırabilirsiniz, hem de manuel olarak yapmak zorunda kalacağınız pek çok işlemi üstlenerek telefonun belleğindeki artıkları temizleyebilirsiniz.