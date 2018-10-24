iPhone'ların anlamı var mı?

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Apple'ın global pazarlama başkan yardımcısı Phil Schiller yeni iPhone modellerinin isimleri ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Teknoloji ağırlıklı haber yapan internet platformu Engadget'a konuşan Apple yöneticisi Phil Schiller şirketin akıllı telefon modeli iPhone'ların isimlerinin anlamlarını açıkladı.

Apple'ın global pazarlama başkan yardımcısı Schille,r iPhone 3GS'de cihazın bir önceki modele kıyasla daha hızlı olduğunu vurgulamak için speed (hız) kelimesinin baş harfini eklediklerini belirtti.

Schiller iPhone 3GS'ten bir yıl sonra raflardaki yerini alan iPhone 4S'te ise s takısının akıllı asistan Siri'yi işaret ettiğini dile getirdi. Ancak Schiller'e göre, bu cihazlardan sonra tanıtılan modellerdeki harfler hiçbir anlam ifade etmiyor. Buna Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone Xr, ve Xs modelleri de dahil.

Schiller, spor otomobilleri ve hızlı olan her şeyi sevdiğini belirtirken bu otomobillerin gücünü göstermek için S ve R harfleri ile isimlendirildiğini, iPhone'ları isimlendirirken de bunu dikkate aldıklarını belirtti.