İptal kararı Resmi Gazete'de
28/11/2021
Bakanlar Kurulu’nun Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararının iptal edildiğine ilişkin karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazetede, döviz kurlarında yaşanan fahiş denilecek orandaki yükseliş dikkate alınarak, Azerbaycan'dan ülkeye davet edilen ekibe ait masraflarının karşılanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 23 Kasım’da aldığı F.S.(K-I)138-2021 sayılı kararın iptal edildiği belirtildi.