IQ’muz giderek düşüyor

Araştırmacılar genç nesillerin zekâ seviyesinin 1975’ten bu yana git gide düştüğüne dikkat çekti. 1975 yılına kadar ise on yıllar boyunca insanlarda yılda ortalama 3 puan IQ gelişimi kaydedildiğini söyledi. ‘Flynn etkisi’ olarak bilinen zekâ seviyesindeki artış döneminin sonlanmasında birçok etken rol oynuyor. Matematik ve dil öğreniminde değişen tekniklerin düşüşe neden olabileceği belirtilirken, insanların kitap okumak yerine teknolojik cihazlarla daha çok vakit geçirmesinin buna yol açtığı da belirtiliyor. Ayrıca toplamda 730 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, yaşları 7 ile 9 arasında değişen çocuklardan haftada en az 1 kez balık yiyenlerin, nadiren yiyenlere göre IQ seviyelerinin ortalama 5 puan daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmaya katılan çocukların ailelerinin eğitim durumları, meslekleri, medeni durumları gibi faktörler sonuçlarda etkili olsa da, balık yemenin IQ seviyesini yükselttiği belirtildi.