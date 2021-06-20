Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten erken seçim açıklaması

Irak'ta halk Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerden bu yana hizipçiliğe dayalı mevcut siyasi düzenin değişmesi için erken seçime gidilmesi talebinde bulunuyor. Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki hükümet, erken genel seçimlerin 10 Ekim 2021'de yapılması kararı almıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ekim ayında yapılması planlanan erken genel seçimlerin geçmiş yıllardakilere göre daha güvenli bir atmosferde gerçekleşeceğini belirterek, yeni bir düzene geçişin ancak "şeffaf bir seçimle" mümkün olacağını söyledi.

Salih, başkent Bağdat'ta katıldığı bir panelde, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin 10 Ekim'de yapılacağını duyurduğu erken genel seçimlerle ilgili Salih, şunları kaydetti:

"Bu yılki seçimler, geçmiş yıllardaki seçimlere göre daha kolay ve güvenli bir ortamda yapılacak. Çünkü, seçim merkezlerine yönelik bombalı araç saldırıları olmayacak ve güvenlik açısından durumumuz daha iyi bir seviyede. Yeni ve barışçıl bir düzene geçmemizin tek yolu ise seçmenin iradesinin gasbedilmediği şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesini sağlamakla mümkün olacak."

Salih, yaklaşık 4 ay sonra seçime gidilmesi kararının halkın talepleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Irak'ta 2018'de yapılan genel seçimlerdeki "şaibe" iddialarına işaret ederek, halkın bu konuda hala endişeli olduğunu dile getiren Salih, "Geçtiğimiz seçimlerde yapılanlar az değildi. Yüksek Seçim Komiserliği, seçimlerin şeffaflığı için çalışmalarını sürdürüyor. Seçimlerdeki uluslararası gözetim de vatandaşı da rahatlatacak." dedi.

Irak'ta halk Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerden bu yana hizipçiliğe dayalı mevcut siyasi düzenin değişmesi için erken seçime gidilmesi talebinde bulunuyor.

Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki hükümet, erken genel seçimlerin 10 Ekim 2021'de yapılması kararı almıştı.

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20/06/2021 16:07