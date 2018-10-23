Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Münşid Beyrut’ta öldü
Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Münşid’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
23/10/2018
Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Münşid’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, General Münşid’in Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Münşid’in cenazesinin yarın Bağdat’a getirileceği ifade edildi.