Irak ve Suriye'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
12/01/2025

Irak ve Suriye'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde de 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak." ifadesi kullanıldı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Dünya, savaş, terorist
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.