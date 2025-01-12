Irak ve Suriye'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde de 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak." ifadesi kullanıldı.