Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 11'i Irak'ın, 5'i de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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29/07/2024

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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

29/07/2024 08:54
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TAGS: Irak, Suriye, kuzey
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