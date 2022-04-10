Irak’ı kum fırtınası vurdu!

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10/04/2022

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Irak’ı kum fırtınası vurdu!

Irak’ı 2 gündür etkisi altına kum fırtınası nedeniyle 717 kişi hastanelik olurken, Irak hükümeti meteoroloji uzmanlarının hava durumu açıklamalarını yasakladı.

Irak’ta geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren ülkenin kuzeyini etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelik oldu. Ülkenin kuzeyindeki Kerkük kentinde toplam 622 kişi nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvururken, Süleymaniye kentin de ise 95 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan Irak hükümetinin meteoroloji uzmanlarının hava durumu açıklamalarına yasak getirdiği bildirildi. Irak’ın önde gelen meteoroloji uzmanlarından Sadık Atiye sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, hükümet tarafından hava durumu tahminleriyle ilgili açıklama yapmasına yasak getirildiğini söyledi. Söz konusu yasağın ülkenin çıkarı doğrultusunda olmadığını belirten meteoroloji uzmanı Atiye, ülkenin ağır hava koşulları altında kaldığı bu dönemde alınan kararın durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

İklim değişiklerinden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Irak’ta yaşanan kuraklık nedeniyle kum fırtınası arttı.

10/04/2022 09:39
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TAGS: Irak’ı kum fırtınası vurdu!
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