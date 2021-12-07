Irak'ın güneyinde askeri helikopter düştü: 2 kişi yaralı

Irak'ın güneyinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı açıklandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusuna ait askeri helikopter "teknik arıza" nedeniyle ülkenin güneyindeki Meysan kentine acil iniş yaptığı sırada yere çarptı. Kazada mürettebattan 2 kişi yaralandı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, orduya ait Mi17 tipi bir helikopterin Meysan kentinin Er-Rufai bölgesine acil iniş yaptığı açıklandı.

Kaza soruşturuluyor

Helikopterdeki 2 kişinin iniş sırasında orta derecede yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Irak'ta yaklaşık 4,5 ay önce de aynı tip bir helikopter kaza kırıma uğramıştı. Irak ordusundan 29 Temmuz'da yapılan açıklamada, Mi17 tipi askeri helikopterin ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde düştüğü ve kazada 5 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

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07/12/2021 22:04