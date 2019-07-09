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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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09/07/2019

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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber

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TAGS: Pençe Harekâtı
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