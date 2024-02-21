Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
21/02/2024
TC Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehitler, millet ve aziz vatan için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edileceği belirterek, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."