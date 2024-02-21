Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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21/02/2024

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Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

TC Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehitler, millet ve aziz vatan için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edileceği belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

21/02/2024 12:03
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TAGS: Irak, haber, dünya
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