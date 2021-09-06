Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatlarıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." bilgisine yer verildi.

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06/09/2021 20:06