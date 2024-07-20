Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde görev alan komandolar Kıbrıs gazileriyle buluştu

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde görev alan komandoların, Kıbrıs gazileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya geldiğini bildirdi.

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20/07/2024

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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde görev alan komandolar Kıbrıs gazileriyle buluştu

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde görev alan komandoların, Kıbrıs gazileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya geldiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"50 yıl önce Beşparmak dağlarında destanlar yazan Mutlu Barış Harekatı'nın kahraman gazileri ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusunun gücünü dünyaya gösteren kahraman komandolarımız KKTC'de bir araya geldi. Komandolarımız, gazilerimizin huzurunda komando andı okuyarak Kıbrıs Türkü'nün dün de bugün de yalnız olmadığını dünyaya haykırdı."

Paylaşımda, komandoların Kıbrıs gazileri ile buluşma anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

20/07/2024 13:14
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