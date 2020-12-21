Irak'ta 17 yıl sonra devalüasyon

Irak Merkez Bankası, 1 ABD dolarını 1470 dinara sabitledi. Daha önce aynı rakam 1220 olarak belirlenmişti.

Ülkede, bazı siyasi güçler ve halk kesimi, Merkez Bankası'nın yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesine neden olan yeni kur düzenlemesi kararına tepki gösterdi.

Irak hükümeti, düşen petrol fiyatlarıyla yaklaşık 4 milyon olan devlet memurunun maaşını ödeyemediğini ileri sürüyor.

Irak'ta tek gelir kaynağının petrol olduğu biliniyor. Petrol fiyatlarının düşüşü ve Covid-19 nedeniyle ülke ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2020 14:36