Irak’ta cinsel içerikli görsel alarmı: Reklam panoları karartıldı

Iraklı yetkililer, bir bilgisayar korsanının pornografik film göstermek için kullanmasının ardından Bağdat’ta tüm elektronik reklam panolarının karartılması emrini verdi.

BBC’nin haberine göre Irak’ın başkentindeki bir ana yol kavşağındaki bir reklam panosuna, pornografik film yansıtıldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, zanlının reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi. Zanlının misilleme amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, bilgisayar korsanının Cumartesi günü “yetkililer elektrik kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca pornografik film gösterdiğini” söyledi. Yetkili, bu “ahlaksız sahneler” nedeniyle yetkililerin, güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar “Bağdat’taki tüm reklam panolarını kapattığını” belirtti.

Başkentte genellikle ürün veya siyasetçilerin reklamını yapmak için kullanılan panolar Pazar sabahı karartıldı.