HABER KIBRIS

Irak'ta cumhurbaşkanı seçilemedi

Meclis oturumunda Kürt siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi  yarına ertelendi

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01/10/2018

Irak'ta cumhurbaşkanı seçilemedi

Irak meclisinde düzenlenen oturumda Kürt siyasi partiler  arasında yaşanan "tek aday" anlaşmazlığı nedeniyle cumhurbaşkanı seçilemedi.

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten  bugüne Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) oldu, ancak partiler bu kez ortak bir  isim üzerinde anlaşamadı.

 

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin  sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istedi. Ortak isim üzerinde  anlaşma sağlanamayınca iki parti de kendi adayını çıkardı.

 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin eski başbakanı Berhem Salih KYB  tarafından aday gösterilirken, Mesut Barzani liderliğindeki KDP ise Fuad  Hüseyin'i cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

 

Irak'taki siyasi gruplar arasında 2003'te varılan gayriresmi anlaşmaya  göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise  Sünnilerden seçiliyor.

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TAGS: Irak’ta cumhurbaşkanı seçilemedi, haber, kıbrıs,
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