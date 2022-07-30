Irak'ta gerilim yükseliyor: Göstericiler sokağa indi

Irak'ta sular durulmuyor. Ülkede seçimlerin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı. Başkent Bağdat'ta Mukteda Es-Sadr yanlıları, başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto etmek için sokaklarda. Göstericiler beton barikatları aşarak Yeşil Bölge ve yargı binasına ulaşmaya çalışıyor.

Irak'ın Başkenti Bağdat sokakları yine karıştı.

Mukteda Es-Sadr yanlıları İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şi'ya Es-Sudani'yi protesto etmek için sokaklara indi.

Göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Grup, Yeşil Bölge'ye girmek için beton bariyerleri yıkmaya başladı.

Ammar El-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Hareketi'nin ofisleri de göstericilerin hedefi oldu. Ofisler basıldı ardından da kapatıldı.

Sadr yanlıları, 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti.

Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı.

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30/07/2022 12:33