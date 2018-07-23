Irak'ta hava saldırısı : 15 Deaş üyesi öldürüldü

Diyala polis gücünde görevli yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup teröristin bölgede saldırı düzenleyeceğine ilişkin alınan istihbarata dayanarak hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Şemmeri, ''Irak Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Diyala kentinin kuzeydoğusunda düzenlediği hava saldırısında 15 DEAŞ militanı öldürüldü.'' dedi.

Yüzbaşı Şemmeri, hava saldırısında ayrıca DEAŞ militanlarına ait 3 aracın da imha edildiğini dile getirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.