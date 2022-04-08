Irak'ta kum fırtınası etkili oldu: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın birçok kentinde kum fırtınası oldu. Görüş mesafesi yer yer birkaç adıma düştü. Kerkük'te 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

ads ads ads ads
08/04/2022

ads
ads
ads
Irak'ta kum fırtınası etkili oldu: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

​​​Kerkük Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

08/04/2022 11:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kerkük, Irak, Dünya, Hava Durumu
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.