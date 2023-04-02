Irak’ta kum fırtınası nedeniyle 500’den fazla kişi hastanelik oldu

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 500’den fazla kişinin hastanelik olduğu açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.

Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.

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02/04/2023 15:13